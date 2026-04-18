Bléré

Course de Vélo 2e manche

Rue Alfred Nobel Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Courses de vélo

DIMANCHE 28 JUIN

Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.

Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2.

Courses de vélo

DIMANCHE 28 JUIN

Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.

Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2. .

Rue Alfred Nobel Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Bike races

SUNDAY MARCH 16

New circuit in Civray, U15 U17 race in first part

SUNDAY JUNE 15

Criterium on Bléré, U15 U17 race in first part

SUNDAY JUNE 15

Cycling school event from U7 to U15

L’événement Course de Vélo 2e manche Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37