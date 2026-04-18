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Course de Vélo 2e manche Bléré

Course de Vélo 2e manche Bléré

Course de Vélo 2e manche Bléré dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Alfred Nobel

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Bléré

Course de Vélo 2e manche

Rue Alfred Nobel Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Courses de vélo

DIMANCHE 28 JUIN
Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.

Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2.
Courses de vélo

DIMANCHE 28 JUIN
Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.

Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2.   .

Rue Alfred Nobel Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81  communication@ville-blere.fr

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English :

Bike races
SUNDAY MARCH 16
New circuit in Civray, U15 U17 race in first part

SUNDAY JUNE 15
Criterium on Bléré, U15 U17 race in first part

SUNDAY JUNE 15
Cycling school event from U7 to U15

L’événement Course de Vélo 2e manche Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37

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