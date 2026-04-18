Course de Vélo 2e manche Bléré
Course de Vélo 2e manche Bléré dimanche 28 juin 2026.
Bléré
Course de Vélo 2e manche
Rue Alfred Nobel Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Courses de vélo
DIMANCHE 28 JUIN
Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.
Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2.
Courses de vélo
DIMANCHE 28 JUIN
Comme chaque année, le club de cyclisme Cop’s Civray Cycling organise une course en deux manches la Skoda Race.
Cette compétition est ouverte aux jeunes U15 U17, aux Access 1,2,3 et 4 et aux Open (catégorie avant les professionnels) 1 et 2. .
Rue Alfred Nobel Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Bike races
SUNDAY MARCH 16
New circuit in Civray, U15 U17 race in first part
SUNDAY JUNE 15
Criterium on Bléré, U15 U17 race in first part
SUNDAY JUNE 15
Cycling school event from U7 to U15
L’événement Course de Vélo 2e manche Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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