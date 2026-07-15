Course des Vendanges Départ et arrivée Gymnase Marcel Cau Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Course des Vendanges

Samedi 12 septembre 2026 de 17h à 19h30. Départ et arrivée Gymnase Marcel Cau Avenue de San Peyres Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Rotary Club Aix Cezanne organise la nouvelle édition de la course des vendanges, au profit de La Maison de Gardanne La course se déroulera dans la campagne aixoise et ses vignes.

Accessible à tous, cet évènement comprend deux types de courses 10,80 km et 5,60 km. Un parcours de marche familiale de 5km sans classement est aussi proposé.



La course constitue également un événement solidaire. Le Rotary club Aix Cezanne remet en effet chaque année au Dr Lapiana, directeur de La Maison de Gardanne, un chèque correspondant aux bénéfices de la course.



La Maison est un centre de soins palliatifs tout à fait innovant dans son monde d’accueil, au maximum humanisé et familial .

La Maison accueille notamment des patients en souffrance profonde ou en fin de vie, ainsi que leurs familles, et ce, dignement et plus sereinement qu’en milieu hospitalier ordinaire. .

Départ et arrivée Gymnase Marcel Cau Avenue de San Peyres Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Rotary Club Aix Cezanne is organizing a new edition of its harvest race, in aid of La Maison de Gardanne. The race will take place in the Aix countryside and its vineyards.

L’événement Course des Vendanges Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence