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Course d’orientation Octobre Rose Parc Saint-Serge Angers

dimanche 4 octobre 2026 · Parc Saint-Serge · Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc Saint-Serge
Adresse
Angers ICEPARC
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Angers

Course d’orientation Octobre Rose

Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Course d’orientation au profit du Comité Féminin 49, organisée par l’association EPA d’Angers en partenariat avec Angers ICEPARC, cette course vous propose de marcher ou de courir pour la bonne cause !   .

Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 43 06 63  contact@clubepa.fr

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English :

L’événement Course d’orientation Octobre Rose Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers

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