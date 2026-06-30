Informations pratiques

Angers

Course d’orientation Octobre Rose

Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Course d’orientation au profit du Comité Féminin 49, organisée par l’association EPA d’Angers en partenariat avec Angers ICEPARC, cette course vous propose de marcher ou de courir pour la bonne cause ! .

Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 43 06 63 contact@clubepa.fr

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English :

L’événement Course d’orientation Octobre Rose Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers