Course d’orientation Octobre Rose Parc Saint-Serge Angers
dimanche 4 octobre 2026 · Parc Saint-Serge · Angers
Informations pratiques
Angers
Course d’orientation Octobre Rose
Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Course d’orientation au profit du Comité Féminin 49, organisée par l’association EPA d’Angers en partenariat avec Angers ICEPARC, cette course vous propose de marcher ou de courir pour la bonne cause ! .
Parc Saint-Serge Angers ICEPARC Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 43 06 63 contact@clubepa.fr
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English :
L’événement Course d’orientation Octobre Rose Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers
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