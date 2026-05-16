Course d’orientation Mairie Saint-Férreol d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure
Course d’orientation Mairie Saint-Férreol d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure dimanche 28 juin 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Course d’orientation
Mairie Saint-Férreol d’Auroure 10 Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 14:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les enfants du Conseil Municipal Jeune vous invite à participer à une grande course d’orientation ludique et conviviale !
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Mairie Saint-Férreol d’Auroure 10 Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
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English :
The children of the Municipal Youth Council invite you to take part in a fun and friendly orienteering race!
L’événement Course d’orientation Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire Semène
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