Course d’orientation Mairie Saint-Férreol d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure

Saint-Ferréol-d’Auroure

Course d’orientation

Mairie Saint-Férreol d’Auroure 10 Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les enfants du Conseil Municipal Jeune vous invite à participer à une grande course d’orientation ludique et conviviale !

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Mairie Saint-Férreol d’Auroure 10 Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

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English :

The children of the Municipal Youth Council invite you to take part in a fun and friendly orienteering race!

L’événement Course d’orientation Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire Semène