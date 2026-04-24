Représentation de l’association Activ’Loisirs Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
Représentation de l’association Activ’Loisirs Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure vendredi 26 juin 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Représentation de l’association Activ’Loisirs
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Représentation proposé par Activ’Loisirs.
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Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes activ’loisirsstfe43@gmail.com
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English :
Proposed by Activ’Loisirs.
L’événement Représentation de l’association Activ’Loisirs Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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