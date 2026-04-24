Représentation de l’association Activ’Loisirs Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Saint-Ferréol-d’Auroure

Représentation de l’association Activ’Loisirs

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Représentation proposé par Activ’Loisirs.

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Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes activ’loisirsstfe43@gmail.com

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English :

Proposed by Activ’Loisirs.

L’événement Représentation de l’association Activ’Loisirs Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène