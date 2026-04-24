Saint-Ferréol-d’Auroure

Fête de la musique

Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La mairie de Saint-Ferréol-d’Auroure organise la fête de la musique. Préparez-vous pour une soirée rythmée et festive !

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre, tous âges bienvenus !

Invitez vos amis et venez nombreux célébrer la musique !

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Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

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English :

The Saint-Ferréol-d’Auroure town hall is organizing a music festival. Get ready for a rhythmic and festive evening!

Refreshments and catering on site.

Free entry, all ages welcome!

Invite your friends and come along to celebrate the music!

L’événement Fête de la musique Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène