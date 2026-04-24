Fête de la musique Saint-Ferréol-d’Auroure
Fête de la musique Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 20 juin 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Fête de la musique
Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La mairie de Saint-Ferréol-d’Auroure organise la fête de la musique. Préparez-vous pour une soirée rythmée et festive !
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre, tous âges bienvenus !
Invitez vos amis et venez nombreux célébrer la musique !
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Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
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English :
The Saint-Ferréol-d’Auroure town hall is organizing a music festival. Get ready for a rhythmic and festive evening!
Refreshments and catering on site.
Free entry, all ages welcome!
Invite your friends and come along to celebrate the music!
L’événement Fête de la musique Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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