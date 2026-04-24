Fête du village Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure
Fête du village Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 13 juin 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Fête du village
Place de l’église Parking de la mairie Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le comité des fêtes organise la fête du village.
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Place de l’église Parking de la mairie Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitestfe@gmail.com
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English :
The village fête is organized by the Comité des fêtes.
L’événement Fête du village Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène