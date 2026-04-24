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Fête du village Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure

Fête du village Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Saint-Ferréol-d’Auroure

Fête du village

Place de l’église Parking de la mairie Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le comité des fêtes organise la fête du village.
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Place de l’église Parking de la mairie Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   comitestfe@gmail.com

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English :

The village fête is organized by the Comité des fêtes.

L’événement Fête du village Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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