Course hippique Galop Premium Amiens

Course hippique Galop Premium

99 Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-28 2026-11-10 2026-11-18

Affectueusement appelé “le Petit Vincennes de Picardie , l’Hippodrome d’Amiens a pour particularité de “courir” en nocturne, au trot et au galop lors de ses 24 réunions annuelles.

Classé Pôle Régional, il accueille à ce titre des courses PMU d’envergure nationale et internationale. Situé au cœur de la ville, le site bénéficie d’une infrastructure remarquable, d’accès très facile, avec deux pistes éclairées, un parking pour 2 000 voitures, un restaurant panoramiques de 400 couverts, deux bars et des manèges pour enfants.

Le jockey et son cheval illuminent la piste à chaque rendez-vous pour le plus grand plaisir du public. Et puisque rien ne peut remplacer les sensations que procure l’animation d’une course, l’Hippodrome d’Amiens souhaite faire partager cet amour du sport et du spectacle au plus grand nombre.

99 Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 24 91 hippodrome.amiens@wanadoo.fr

English :

Affectionately known as Picardy’s Little Vincennes , the Hippodrome d’Amiens is unique in that it runs trotting and galloping at night during its 24 annual meetings.

Classified as a Pôle Régional , it hosts national and international PMU races. Located in the heart of the city, the site boasts a remarkable infrastructure, with easy access, two floodlit tracks, parking for 2,000 cars, a panoramic 400-seat restaurant, two bars and children’s rides.

The jockey and his horse light up the track at every meeting, much to the delight of the public. And because nothing can replace the thrill of racing, the Hippodrome d’Amiens wants to share its love of sport and spectacle with as many people as possible.

