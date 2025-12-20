Courses hippiques de Novembre La Celle-Condé
Courses hippiques de Novembre La Celle-Condé jeudi 5 novembre 2026.
Courses hippiques de Novembre
Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-05 11:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Avant dernière réunion de courses premium (plat et obstacle) à l’hippodrome de Lignières en Berry.
Pariez sur vos chevaux préférés ! La réservation est indispensable pour déjeuner au restaurant panoramique, réservation auprès de l’Auberge de Noirlac. .
Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58
English :
Penultimate premium race meeting (flat and jump) at Lignières en Berry.
L’événement Courses hippiques de Novembre La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES