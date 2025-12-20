Courses hippiques de Novembre

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05 11:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Avant dernière réunion de courses premium (plat et obstacle) à l’hippodrome de Lignières en Berry.

Pariez sur vos chevaux préférés ! La réservation est indispensable pour déjeuner au restaurant panoramique, réservation auprès de l’Auberge de Noirlac. .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

English :

Penultimate premium race meeting (flat and jump) at Lignières en Berry.

L’événement Courses hippiques de Novembre La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES