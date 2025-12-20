Courses hippiques en nocturne Villeréal Route d’Issigeac Villeréal
Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-08-22
Dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal, plusieurs courses de trot attelé avec possibilités de paris mutuel et des activités pour les enfants (balades à poney, structures gonflables etc.) vous attendent tout au long de la soirée. Restauration possible sur place sur réservation
Un espace restauration est accessible sur le site pour lequel la réservation est vivement conseillée. .
Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 68 90 10
English : Courses hippiques en nocturne Villeréal
In a rural setting just a stone’s throw from the bastide town of Villeréal, several harnessed trotting races with pari-mutuel betting and activities for children (pony rides, inflatable structures, etc.) await you throughout the evening. Catering available on site on reservation
