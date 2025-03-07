COVERTRAMP  REIMS ARENA Reims

COVERTRAMP

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP ! Se produisant dans toute la France et en Belgique, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près 100% live dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion …

Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc…

Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps… Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale, les critiques sont unanimes, COVERTRAMP est un tribute band exceptionnel !

France 2 Patrice Romedenne » 2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à côté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp »

Le Parisien « Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson » .

