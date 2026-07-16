Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe Dimanche 27 septembre, 16h15 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:15:00+02:00 – 2026-09-27T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:15:00+02:00 – 2026-09-27T19:15:00+02:00

Dans le cadre de notre cycle japanime !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F2686/D1790518500/VF/2237656/ »}]

Séance spéciale