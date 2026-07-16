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Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe, Les Templiers, Montélimar

dimanche 27 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar

Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Les Templiers
Adresse
place du Temple, Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme

Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe Dimanche 27 septembre, 16h15 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:15:00+02:00 – 2026-09-27T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:15:00+02:00 – 2026-09-27T19:15:00+02:00

Dans le cadre de notre cycle japanime !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F2686/D1790518500/VF/2237656/ »}]
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