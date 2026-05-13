Créateurs en herbe, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne

Créateurs en herbe Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Lors de la soirée, cet atelier ouvert à tous vous permet de vous initier au pastel sec et au crayon en vous inspirant des œuvres de la galerie de peinture pour créer à votre tour.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne, fondé en 1794, est l’un des plus anciens musées de France et le premier de la Marne. Ses collections se constituent d’abord à partir des confiscations révolutionnaires, puis s’enrichissent au fil des legs, notamment celui de Charles Picot en 1861, qui marque son véritable essor.

Devenu musée encyclopédique, il conserve aujourd’hui environ 150 000 objets couvrant l’archéologie, la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la numismatique et les arts populaires. Une grande partie des collections est conservée en réserve.

Parmi les espaces remarquables figurent le cabinet d’ornithologie (2 800 oiseaux naturalisés), la galerie de peinture du XVe au XIXe siècle, la salle des sculptures médiévales et Renaissance, la salle Mielle ainsi que l’espace consacré à l’archéologie de la Grande Guerre.

Lors de la soirée, cet atelier ouvert à tous vous permet de vous initier au pastel sec et au crayon en vous inspirant des œuvres de la galerie de peinture pour créer à votre tour.

© Musées de Châlons-en-Champagne, Célestine Letellier