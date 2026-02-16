Création de bijoux Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
Création de bijoux Camping**** Les Murmures du Lignon Tence jeudi 9 juillet 2026.
Création de bijoux
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez les techniques de base du bijou en macramé à travers la réalisation de différents bracelets.
.
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the basic techniques of macramé jewelry by making different bracelets.
L’événement Création de bijoux Tence a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon