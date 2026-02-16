Création de bijoux Camping**** Les Murmures du Lignon Tence

Création de bijoux

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez les techniques de base du bijou en macramé à travers la réalisation de différents bracelets.

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10

English :

Discover the basic techniques of macramé jewelry by making different bracelets.

