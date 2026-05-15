Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize jeudi 11 juin 2026.
Chambon-sur-Voueize
Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Marie Isabelle Lécot et Tracey Shough, deux artistes aux imaginaires délirants vous accompagnent dans la création d’un costume fait de récup’ sans couture. .
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
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English : Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation
L’événement Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-15 par Creuse Confluence Tourisme
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