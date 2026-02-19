Création d’une lampe cylindrique Aubigny-sur-Nère

Création d’une lampe cylindrique

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 16:30:00

2026-12-12

Création d’une lampe cylindrique avec Véronique Crépin, Pétales de Lumière, abat-jouriste.

Cette année pour Noël, offrez à vos proches ou à vous-même, une belle lampe. Apprenez à confectionner une lampe cylindrique lors de cet atelier.

Atelier limité à 6 personnes. Matériel fourni sur place. Possibilité d’apporter votre tissu si vous le souhaitez (les caractéristiques du tissu vous seront communiqués en amont de l’atelier). Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

