Création d’une lampe cylindrique Aubigny-sur-Nère

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12 16:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Création d’une lampe cylindrique avec Véronique Crépin, Pétales de Lumière, abat-jouriste.
Cette année pour Noël, offrez à vos proches ou à vous-même, une belle lampe. Apprenez à confectionner une lampe cylindrique lors de cet atelier.
Atelier limité à 6 personnes. Matériel fourni sur place. Possibilité d’apporter votre tissu si vous le souhaitez (les caractéristiques du tissu vous seront communiqués en amont de l’atelier). Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
