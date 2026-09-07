Création musicale – option électro par Matthieu Debliqui, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Informations pratiques

Création musicale – option électro

par Matthieu Debliqui Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Dès 14 ans – Espace arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Comment fabrique-t-on de la musique électronique ? Quel rôle jouent

les machines, les logiciels et aujourd’hui l’intelligence artificielle dans la

création musicale ? Et où se situe l’humain dans tout cela ? Au cours de

cet atelier, Matthieu Debliqui invite les participants à mettre les mains dans

la machine et à expérimenter différentes façons de créer du son : synthèse

modulaire, machines électroniques, outils numériques et procédés de

création assistés par l’IA. Pas besoin d’être musicien pour participer : l’atelier

propose une découverte concrète et ludique de la création électro, à travers

l’expérimentation et la manipulation.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 97 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2748/biblis-en-folie-2026-creation-musicale-option-electro-par-matthieu-debliqui »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Biblis en folie 2026

© Matthieu Debliqui