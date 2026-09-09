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Création « Résurrection – un cas de conscience », Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient · Lorient

Création « Résurrection – un cas de conscience », Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient
Adresse
1 avenue de Kergroise 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

Création « Résurrection – un cas de conscience » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parcourez la galerie de l’école et découvrez le processus de travail scénographique autour de la création Résurrection – un cas de conscience, mené depuis deux ans et demi par sept étudiants et étudiantes (nouvellement diplômés) avec Simon Delétang.
Puis, poursuivez au Théâtre pour découvrir les maquettes finales et, en avant-première, le décor du spectacle.

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Parcourez la galerie de l’école et découvrez le processus de travail scénographique de sept étudiants et étudiantes

©Ville de Lorient

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