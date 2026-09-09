Création « Résurrection – un cas de conscience », Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Création « Résurrection – un cas de conscience » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parcourez la galerie de l’école et découvrez le processus de travail scénographique autour de la création Résurrection – un cas de conscience, mené depuis deux ans et demi par sept étudiants et étudiantes (nouvellement diplômés) avec Simon Delétang.

Puis, poursuivez au Théâtre pour découvrir les maquettes finales et, en avant-première, le décor du spectacle.

Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient 1 avenue de Kergroise 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne https://www.eesab.fr/lorient/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eesab.fr/lorient »}]

Parcourez la galerie de l’école et découvrez le processus de travail scénographique de sept étudiants et étudiantes

©Ville de Lorient