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Crée ton tableau végétal ! Bibliothèque Drouot Paris

samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris

Crée ton tableau végétal ! Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Drouot
Adresse
11 rue Drouot
Ville
75009 Paris
Département
Paris

Encore un atelier made in nature par l’asso Sème sème !

Viens créer ton œuvre d’art à toi en fleurs, feuilles et autres graminées.
2 créneaux :
– 10h-10h45 : 1 à 3 ans
– 11h-11h45 : 4 à 6 ans
Sur inscription : bibliotheque.drouot@paris.fr ou 01 42 46 97 78.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Du scotch pour les grands, de l’argile pour les petits et de la créativité végétale pour tout le monde !
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T11:45:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


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