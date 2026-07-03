Crée ton tableau végétal ! Bibliothèque Drouot Paris
samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Encore un atelier made in nature par l’asso Sème sème !
Viens créer ton œuvre d’art à toi en fleurs, feuilles et autres graminées.
2 créneaux :
– 10h-10h45 : 1 à 3 ans
– 11h-11h45 : 4 à 6 ans
Sur inscription : bibliotheque.drouot@paris.fr ou 01 42 46 97 78.
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Du scotch pour les grands, de l’argile pour les petits et de la créativité végétale pour tout le monde !
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T11:45:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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