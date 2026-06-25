CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-19

Partagez une première approche ludique et sensorielle de l’art avec Joan Miró lors de cette visite suivie d’un atelier créatif.

Juillet et Août les mercredis 8 Juillet, 29 Juillet et 19 Août. …

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

Share a fun and sensory introduction to art with Joan Miró during this tour, followed by a creative workshop.

July and August: Wednesdays, July 8, July 29, and August 19. …

L’événement CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66