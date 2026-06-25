CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
mercredi 8 juillet 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS
Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-19
Partagez une première approche ludique et sensorielle de l’art avec Joan Miró lors de cette visite suivie d’un atelier créatif.
Juillet et Août les mercredis 8 Juillet, 29 Juillet et 19 Août. …
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share a fun and sensory introduction to art with Joan Miró during this tour, followed by a creative workshop.
July and August: Wednesdays, July 8, July 29, and August 19. …
L’événement CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRO MUSÉE DES TOUT-PETITS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 juillet 2026
- SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan 5 juillet 2026