Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

Informations pratiques

Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes 19 et 20 septembre Bibliothèque des Quatre Piliers Cher

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Convoitise, fanatisme des hommes… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !

Pour assister à cette présentation d’ouvrages anciens, rendez-vous en salle de lecture au 1er étage.

Bibliothèque des Quatre Piliers 8 Place des Quatre Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 https://mediatheque.ville-bourges.fr Transports à proximité, pas d’accès PMR

Convoitise, fanatisme des hommes… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !

©