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Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Quatre Piliers · Bourges

Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Quatre Piliers
Adresse
8 Place des Quatre Piliers
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Limité à 20 personnes

Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes 19 et 20 septembre Bibliothèque des Quatre Piliers Cher

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Convoitise, fanatisme des hommes… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !
Pour assister à cette présentation d’ouvrages anciens, rendez-vous en salle de lecture au 1er étage.

Bibliothèque des Quatre Piliers 8 Place des Quatre Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 https://mediatheque.ville-bourges.fr Transports à proximité, pas d’accès PMR
Convoitise, fanatisme des hommes… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !

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