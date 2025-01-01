Créez et enregistrez votre musique en studio DMT LAB Studio PARIS
mercredi 1 janvier 2025 · DMT LAB Studio · PARIS
Informations pratiques
Plongez dans l’univers de la création musicale avec cet atelier immersif en studio d’enregistrement ! Encadrés par des professionnels de la musique, les participant·es imaginent, écrivent, enregistrent et repartent avec leur propre chanson. ️
Ouvert à tou·tes, l’atelier s’adapte à différents publics :
- Enfants et jeunes : une expérience ludique et artistique, pour découvrir les coulisses de la musique et s’exprimer en rythme.
- Team buildings : un moment fédérateur et original pour renforcer la cohésion d’équipe à travers la création collective.
- Particuliers curieux ou passionnés : venez seul·e, en duo ou entre ami·es vivre l’expérience studio, sans pression, juste pour le plaisir.
- Artistes débutants ou semi-pro : un cadre pro pour poser sa voix, tester des textes, affiner son univers musical.
Aucune compétence musicale n’est requise, juste l’envie de vivre un moment créatif, joyeux et marquant. Un souvenir sonore à garder… et à faire écouter autour de soi
Un atelier musical unique pour créer et enregistrer sa propre chanson en studio professionnel ! Accessible aux enfants, aux jeunes, aux entreprises, mais aussi aux artistes débutants et semi-professionnels ou aux simples curieux !
Du mercredi 01 janvier 2025 au vendredi 31 décembre 2027 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 12h00
payant
Contactez-nous au 06 46 28 35 88
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T13:00:00+01:00
fin : 2027-12-31T13:00:00+01:00
Date(s) : 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DMT LAB Studio 13, rue Santeuil 75005 PARIS
https://studio-dmt.fr/
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