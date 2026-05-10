Crises existentielles et identités Maison de la Conversation Paris

Qui n’a jamais vécu de crise existentielle ?

Crise d’adolescence, du milieu de la vie, des valeurs… Du petit décalage avec le monde au bouleversement profond, nos vies sont jalonnées de crises existentielles plus ou moins visibles, acceptées et accompagnées. Ces dernières questionnent le pourquoi et la valeur de nos existences ainsi que le sens de nos trajectoires. Elles interrogent la construction de nos identités, nos relations et notre apport au collectif.

A l’occasion de la parution du roman-comédie polyphonique « La Mue des homards bleus » de Christelle Thouvenin chez Kubik Editions, la maison de la Conversation vous propose une soirée spéciale. Se mêleront présentation littéraire, introspection, échanges, entraide et décryptage autour de nos crises existentielles et de la manière dont elles se nourrissent de l’état du monde et façonnent nos identités. Dès lors, de l’intime au commun, comment la littérature peut-elle proposer des narratifs et des modèles contribuant à lier quête de soi et quête de sens ?

Sabine Lewartowski – psychologue clinicienne – psychothérapeute – danse thérapeute – partagera de manière pédagogique et globale les causes, symptômes, mécanismes de ces crises, leur fonctionnement systémique et leurs incidences sur notre identité. Parce qu’identifier, c’est aussi saisir l’opportunité de reprendre la main sur ce qui nous dépasse… c’est s’accueillir soi donc se sentir plus à même d’accueillir l’autre, c’est créer des liens.

La soirée sera animée par Grâce Iba, Directrice de la Programmation de la maison de la Conversation et facilitée par Solenn Thomas, co-fondatrice d’Eklore.

Venez vivre avec nous un moment de partage, d’ouverture et d’apprentissage qui donnera lieu à une œuvre collective manifeste !

« Le homard mue régulièrement afin de grandir. Pour ce faire, à l’abri des prédateurs, il se détache de sa carapace dure, grandit, grossit et se fabrique une nouvelle protection. Durant ce processus, il est mou et très vulnérable, le temps que son nouvel exosquelette se forme et durcisse. Pour qualifier les bouleversements et la fragilité de l’adolescence des humains, Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, parle du « complexe du homard ».

Quid des autres crises existentielles tout au long de la vie ? »

La Mue des homards bleus, Christelle Thouvenin

Date

Mardi 9 juin

Horaires

19h – 22h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une soirée de partage, d’immersion et de création collective pour décrypter les crises existentielles ; leurs incidences sur la (dé)construction de nos identités ; et les narratifs contribuant à lier quête de soi et quête de sens.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/crises-existentielles-et-identites-de-lintime-au-commun-tickets-1988985762959?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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