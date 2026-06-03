Crispin rival de son maître (1707) d’Alain-René Lesage Campus Molitor – INSPÉ de Paris Paris

À l’occasion du Printemps culturel 2026 de l’INSPÉ de l’académie de Paris, le mardi 23 juin 2026, le Théâtre Molière Sorbonne présente Crispin rival de son maître (1707), l’une des comédies les plus célèbres d’Alain-René Lesage.

Dans cette pièce pleine d’esprit et de rebondissements, Crispin, valet rusé et ambitieux, décide de prendre la place de son maître afin de conquérir une riche héritière. Aidé de son complice Labranche, il multiplie les ruses, les déguisements et les faux-semblants dans l’espoir de s’élever socialement. Mais les tromperies s’enchaînent et les situations se compliquent rapidement, donnant lieu à une succession de quiproquos aussi drôles qu’efficaces.

À travers cette comédie satirique, Lesage porte un regard malicieux sur les rapports entre maîtres et valets, les ambitions sociales et le pouvoir des apparences. Plus de trois siècles après sa création, la pièce conserve toute sa vivacité et son humour.

Cette représentation se déroulera dans le cadre du patio du campus Molitor, offrant un cadre idéal pour découvrir ou redécouvrir ce classique du théâtre français.

Informations pratiques

Lieu : INSPÉ de l’académie de Paris — Campus Molitor, 10 rue Molitor, 75016 Paris

INSPÉ de l’académie de Paris — Campus Molitor, 10 rue Molitor, 75016 Paris Date : Mardi 23 juin 2026

Mardi 23 juin 2026 Horaire : 19h00 – 20h00 (accueil à partir de 18h30)

19h00 – 20h00 (accueil à partir de 18h30) Accès : Métro ligne 9 — Église d’Auteuil ou Chardon-Lagache / ligne 10 Michel-Ange Molitor

À l’occasion du Printemps culturel 2026 de l’INSPÉ de l’académie de Paris, le mardi 23 juin 2026, le Théâtre Molière Sorbonne présente Crispin rival de son maître (1707), l’une des comédies les plus célèbres d’Alain-René Lesage.

Le mardi 23 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00

Campus Molitor – INSPÉ de Paris 10, rue Molitor 75016 Paris

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