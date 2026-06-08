Critérium cycliste semi-nocturne Chef-Boutonne
Critérium cycliste semi-nocturne Chef-Boutonne vendredi 3 juillet 2026.
Chef-Boutonne
Critérium cycliste semi-nocturne
Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Depuis de nombreuses années, l’association le Cycle Chef-Boutonnais organise sur la commune Le prix des artisans et commerçants et de la municipalité .
Pour plus de spectacle, la course devient un critérium. Le circuit, avec du dénivelé et long de 2km, empruntera uniquement les rues de la commune. Plus de quatre-vingts coureurs sont attendus et la course promet d’être animée avec pas moins de 25 passages de coureurs minimum. Venez encourager ces sportifs qui vont nous offrir un spectacle fort en émotion !
Une animation sur la sécurité à vélo complètera le programme.
Les commerçants assureront buvette et restauration. .
Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 43 97 81 cyclechefboutonnais@laposte.net
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English : Critérium cycliste semi-nocturne
L’événement Critérium cycliste semi-nocturne Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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