Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne
Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne samedi 1 août 2026.
Chef-Boutonne
Festailles en Chef #4
Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique, avec la nouveauté cette année d’accueillir les
plus jeunes et les familles dès l’après-midi. .
Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 04 24
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English : Festailles en Chef #4
L’événement Festailles en Chef #4 Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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