Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne samedi 1 août 2026.

Chef-Boutonne

Festailles en Chef #4

Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique, avec la nouveauté cette année d’accueillir les

plus jeunes et les familles dès l’après-midi. .

Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 04 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festailles en Chef #4

L’événement Festailles en Chef #4 Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois