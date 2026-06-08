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Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne

Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne

Festailles en Chef #4 Parc de la mairie et théâtre de verdure Chef-Boutonne samedi 1 août 2026.

Lieu : Parc de la mairie et théâtre de verdure

Adresse : Avenue de l'hôtel de ville

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Chef-Boutonne

Festailles en Chef #4

Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique, avec la nouveauté cette année d’accueillir les
plus jeunes et les familles dès l’après-midi.   .

Parc de la mairie et théâtre de verdure Avenue de l’hôtel de ville Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 04 24 

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English : Festailles en Chef #4

L’événement Festailles en Chef #4 Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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