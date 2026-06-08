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Les P’tites histoires C’est l’été ! Place des Noyers Chef-Boutonne

Les P’tites histoires C’est l’été ! Place des Noyers Chef-Boutonne

Les P’tites histoires C’est l’été ! Place des Noyers Chef-Boutonne lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Place des Noyers

Adresse : La bataille

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Chef-Boutonne

Les P’tites histoires C’est l’été !

Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Au programme, des toutes petites histoires ensoleillées, à l’air iodé, propices à se baigner… Le tout avec un brin de musicalité.

Place du Noyer à la Bataille. En cas temps pluvieux, RDV à la médiathèque de Chef-Boutonne.

Sur inscription.   .

Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50 

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English : Les P’tites histoires C’est l’été !

L’événement Les P’tites histoires C’est l’été ! Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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