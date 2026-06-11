Vie de village et de quartier La Bataille Place des Noyers Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier La Bataille Place des Noyers Chef-Boutonne samedi 18 juillet 2026.
Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier La Bataille
Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Balade contée familiale dans le village avec le conteur Colin Crapahute
Repas convivial proposé par l’association au prix de 20€ (apportez vos couverts). À réserver.
16h30 Balade contée familiale dans le village avec le conteur Colin Crapahute
19h30 Repas convivial
20h soirée animée par le DJ Stéphane Augereau .
Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 67 13
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English : Vie de village et de quartier La Bataille
L’événement Vie de village et de quartier La Bataille Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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