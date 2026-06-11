Vie de village et de quartier La Bataille Place des Noyers Chef-Boutonne samedi 18 juillet 2026.

Chef-Boutonne

Vie de village et de quartier La Bataille

Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Balade contée familiale dans le village avec le conteur Colin Crapahute

Repas convivial proposé par l’association au prix de 20€ (apportez vos couverts). À réserver.

16h30 Balade contée familiale dans le village avec le conteur Colin Crapahute

19h30 Repas convivial

20h soirée animée par le DJ Stéphane Augereau .

Place des Noyers La bataille Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 67 13

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English : Vie de village et de quartier La Bataille

L’événement Vie de village et de quartier La Bataille Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois