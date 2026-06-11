Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne jeudi 16 juillet 2026.

Chef-Boutonne

Les p’tites histoires Histoires de familles

A l’accueil du château de Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A l’ombre des arbres, des histoires drôles, loufoques et attachantes pour célébrer les papas, mamans, papis ou mamies qu’on aime tant.

4 7 ans

Sur inscription .

A l’accueil du château de Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50

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English : Les p’tites histoires Histoires de familles

L’événement Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois