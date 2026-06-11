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Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne

Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne

Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : A l'accueil du château de Javarzay

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Chef-Boutonne

Les p’tites histoires Histoires de familles

A l’accueil du château de Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

A l’ombre des arbres, des histoires drôles, loufoques et attachantes pour célébrer les papas, mamans, papis ou mamies qu’on aime tant.

4 7 ans
Sur inscription   .

A l’accueil du château de Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50 

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English : Les p’tites histoires Histoires de familles

L’événement Les p’tites histoires Histoires de familles Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois

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