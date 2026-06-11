Vie de village et de quartier Tillou place de l’église Chef-Boutonne samedi 25 juillet 2026.

Chef-Boutonne

Vie de village et de quartier Tillou

place de l’église Tillou Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Deuxième fête de village de l’été, cette fois-ci à Tillou, autour du thème rétro des moissons dans les années 1960 !

15h30 Animation patrimoniale.

17h Pause mijet, offert par le Foyer rural (derrière la salle du Tilleul).

19h Apéritif offert.

20h Repas de battage sur réservation avant le 20 juillet.

21h Bal populaire animé par le groupe Métronome avec ses six musiciens et sa chanteuse.

Buvette. .

place de l’église Tillou Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 48 19 34

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English : Vie de village et de quartier Tillou

L’événement Vie de village et de quartier Tillou Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois