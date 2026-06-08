Vie de village et de quartier Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier Chef-Boutonne samedi 8 août 2026.
Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier
Les vaux Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
14h30 Animation sur la rivière éphémère, qui surgit lors des grosses pluies. Venez tester vos talents de sourciers avec une balade autour des puits
19h30 Apéritif offert. Repas entièrement cuit au four à pain géré par l’association des Vauriens du Four. Sur réservation
20h30 Concert du groupe Arkanciel .
Les vaux Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 44 18 93
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English : Vie de village et de quartier
L’événement Vie de village et de quartier Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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