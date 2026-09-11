Croisière évènementielle sur l’Oise, Embarquement du bateau, Longueil-Annel

Informations pratiques

Croisière évènementielle sur l’Oise 19 et 20 septembre Embarquement du bateau Oise

60 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Embarquez sur nos croisières d’1h à petits prix pour les Journées du Patrimoine

Informations :

– Les chiens ne sont pas admis à bord.

– Le bateau est labellisé Tourisme et Handicaps. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de préciser la présence de fauteuils roulants lors de la réservation.

Embarquement du bateau 45 avenue de la canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.deuxvallees.fr/nos-croisieres/croisiere-evenementielle-1h »}]

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©cite des bateliers