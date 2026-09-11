Croisière évènementielle sur l’Oise, Embarquement du bateau, Longueil-Annel
samedi 19 septembre 2026 · Embarquement du bateau · Longueil-Annel
Informations pratiques
Croisière évènementielle sur l’Oise 19 et 20 septembre Embarquement du bateau Oise
60 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Embarquez sur nos croisières d’1h à petits prix pour les Journées du Patrimoine
Informations :
– Les chiens ne sont pas admis à bord.
– Le bateau est labellisé Tourisme et Handicaps. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de préciser la présence de fauteuils roulants lors de la réservation.
Embarquement du bateau 45 avenue de la canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.deuxvallees.fr/nos-croisieres/croisiere-evenementielle-1h »}]
Embarquez sur nos croisières d’1h à petits prix pour les Journées du Patrimoine
©cite des bateliers
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