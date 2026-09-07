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AGENDA · Longueil-Annel

Visite du musée de la batellerie, Cité des bateliers, Longueil-Annel

samedi 19 septembre 2026 · Cité des bateliers · Longueil-Annel

Visite du musée de la batellerie, Cité des bateliers, Longueil-Annel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité des bateliers
Adresse
59 avenue de la canonnière
Ville
60150 Longueil-Annel
Département
Oise
Tarif
Gratuit

Visite du musée de la batellerie 19 et 20 septembre Cité des bateliers Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le musée de la batellerie à l’occasion des journées du patrimoine.
De sa maison musée au coeur de l’histoire de la batellerie, et de sa péniche Freycinet de 1936 avec la visite de la timonerie et de la cale.
Profitez également de la nouvelle exposition dans la cale centrée sur « les grandes figures au fils de l’oise »

Cité des bateliers 59 avenue de la canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France
Venez visiter le musée de la batellerie à l’occasion des journées du patrimoine.

©citédesbateliers

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