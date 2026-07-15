Croix pectorales, Cathédrale Saint-Étienne, Toul

Informations pratiques

Croix pectorales 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Depuis sa réouverture en 2021, la salle du Trésor de la cathédrale de Toul présente chaque année, lors de la saison estivale, une exposition temporaire d’objets liturgiques.

Après les crosses épiscopales en 2025 avec plus de 25 000 visiteurs, le Trésor de la cathédrale propose une exposition sur un autre insigne de dignité ecclésiastique : la croix pectorale. Du latin « pectus », «poitrine» ou plus symboliquement « cœur », la croix pectorale est une croix portée autour du cou, suspendue par une chaine ou une corde, et reposant sur la poitrine.

Elle est portée par le pape, les cardinaux, les évêques, les abbés et abbesses, non pas comme un signe de juridiction, mais comme un symbole d’espérance en la puissance salvatrice de la croix du Christ. Son usage, remonte au temps des premiers chrétiens et se normalise au Moyen Âge en tant qu’insigne des responsables ecclésiastiques. N’étant pas un privilège, son usage s’étend également aux chanoines et aux aumôniers.

Il est d’usage qu’elle soit portée sur l’habit, la chasuble ou l’aube. La couleur du cordon auquel est attachée la croix durant l’usage liturgique est codifiée : vert et or pour les évêques, rouge et or pour les cardinaux, or pour le pape. Dans l’usage non liturgique, la croix est habituellement suspendue à une chaine.

À partir de plus de quatre-vingt pièces issues de plusieurs collections publiques et privées, cette exposition retrace l’évolution stylistique et iconographique de cet insigne religieux, parfois richement décoré.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul, France Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383430452 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par deux chapelles Renaissance. C’est, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

Depuis sa réouverture en 2021, la salle du Trésor de la cathédrale de Toul présente chaque année, lors de la saison estivale, une exposition temporaire d’objets liturgiques.

© Ville de Toul