Exposition photographique « Nuits de Toul » par Christian Umbardo, Cathédrale Saint-Étienne, Toul

Informations pratiques

Exposition photographique « Nuits de Toul » par Christian Umbardo 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De nuit, tout est changé, les ombres sont portées, les détails accentués, le regard appelé par une lumière. Cette exposition montre le riche patrimoine de Toul, sublimé par l’œil du photographe. Christian Umbardo est passionné de photographie et vous invite à le suivre dans ses pérégrinations nocturnes.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul, France Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383430452 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par deux chapelles Renaissance. C’est, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

De nuit, tout est changé, les ombres sont portées, les détails accentués, le regard appelé par une lumière. Cette exposition montre le riche patrimoine de Toul, sublimé par l’œil du photographe. est…

©christianumbardo