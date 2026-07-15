Les mystères d’un joyau gothique au passé épiscopal, Cathédrale Saint-Étienne, Toul

Informations pratiques

Les mystères d’un joyau gothique au passé épiscopal 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À travers une visite libre, venez découvrir l’édifice de plan roman et de construction gothique qui est un symbole du riche passé épiscopal de la ville et un emblème pour tout un territoire.

Les guides feront découvrir les éléments remarquables et les particularités de la cathédrale. Un édifice unique en son genre qui ne laisse pas indifférent !

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul, France Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383430452 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par deux chapelles Renaissance. C’est, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

À travers une visite libre, venez découvrir l’édifice de plan roman et de construction gothique qui est un symbole du riche passé épiscopal de la ville et un emblème pour tout un territoire.

© Ville de Toul