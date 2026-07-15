Exploration des charpentes et des hauteurs d’une cathédrale gothique, Cathédrale Saint-Étienne, Toul

Informations pratiques

Exploration des charpentes et des hauteurs d’une cathédrale gothique 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Visite de la tour : enfants de plus de 6 ans, prévoir des chaussures adaptées, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez de visites insolites pour découvrir la cathédrale à travers la visite de la charpente et l’ascension de la tour Sud. Après avoir gravi les 325 marches qui vous mèneront au sommet de la tour Sud de la cathédrale, Toul s’offre à vous de façon unique.

Admirez les venelles de la cité, les boucles de la Moselle et un paysage à 360°. En redescendant, faites une étape pour découvrir la charpente de la cathédrale et sa structure métallique unique.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul, France Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383430452 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par deux chapelles Renaissance. C’est, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

Profitez de visites insolites pour découvrir la cathédrale à travers la visite de la charpente et l’ascension de la tour Sud. Après avoir gravi les 325 marches qui vous mèneront au sommet de la tour…

© Ville de Toul