Crotch Goblin b2b Edsik – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Crotch Goblin b2b Edsik – La Folie Continue #3 Samedi 4 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Actif sur la scène bass music depuis 2002, Edsik façonne un univers où les influences UK rencontrent les rythmes afro et tropicaux. Fondateur du label Alouette Street Records et à l’origine du projet afrobeat Elektro Baobab (aujourd’hui Roubaix Favelas), il développe un son puissant mêlant Grime, Dancehall, Dubstep et Trap, trouvant l’équilibre parfait entre rap occidental et vibrations africaines.

À ses côtés, Crotch Goblin, DJ, journaliste musical et animateur radio, explore les scènes globales avec une passion particulière pour les sonorités afro et latines. Dans ses résidences sur Rinse France, Flouka Radio et Orishas, il partage une vision éclectique, mondiale et pointue des musiques électroniques. Co-fondateur du label Chiguiro Records et des soirées lilloises Afrique in the House, il tisse des ponts entre continents, de la Colombie à l’Afrique du Sud en passant par le Brésil et les pays du Maghreb.

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Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Edsik & Crotch Goblin pour une soirée d’exploration intense entre bass music, chaleurs africaines et vibrations caribéennes. De la danse sans frontière !

Edsik & Crotch Goblin