CROTTE ALORS ! Savigny-en-Véron

CROTTE ALORS !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les crottes, c’est du sérieux… En observant leurs formes et leurs couleurs et en sentant leurs odeurs, venez découvrir les animaux du bocage. Petite balade sensorielle et rigolote pour apprentis détectives !

Visite sensorielle

De 3 à 6 ans

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Poop is serious business… By observing their shapes and colors and smelling their odors, come and discover the animals of the bocage. A fun, sensory stroll for apprentice detectives!

