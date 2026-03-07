cru+es Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Mû par un puissant désir de sublimation, ce concert trouve sa dynamique créatrice dans une oscillation entre divers pôles opposés : la vie et la mort, la douleur et la joie, le bruit et le silence… Du début à la fin, voix de très haute intensité et musique électronique à longue portée s’entrelacent avec une fervente inventivité, ouvrant à la musique ibérique de passionnantes perspectives.

Après avoir exploré ensemble les sphères vertigineuses de l’exaltation amoureuse et spirituelle dans Ecstasis, Raül Refree et Niño de Elche – deux figures phares de la scène espagnole contemporaine – consolident leurs liens et approfondissent leur recherche d’un langage musical commun, résolument hors dogme. Ils sont accompagnés dans ce nouveau projet par la metteuse en scène Marta Pazos.

Duo d’exception, Raül Refree et Niño de Elche portent sur scène une nouvelle création commune, cru+es, qui régénère ardemment la musique traditionnelle espagnole.

Le jeudi 07 mai 2026

de 20h30 à 21h30

payant tarif réduit : 20 EUR

tarif plein : 25 EUR

tarif -26ans : 10 EUR Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/raul-refree-et-nino-de-elche-cru-es.html



