Cuervo, une histoire extraordinaire de théâtre sous la dictature au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Aujourd’hui, ses deux fils, Cosme et

Oscar, mettent en scène ce texte posthume dans une forme aussi poignante

qu’inventive, nourrie de leur voyage au Chili sur les traces de leur

père. À travers un dispositif mêlant lecture, images documentaires et

théâtre d’ombres, le spectacle, illustré au plateau par Jeanne Frenkel,

célèbre le pouvoir de l’imagination.

En captivité, el Cuervo invente un

monde derrière les barbelés. Chaque semaine, une pièce naît dans le

réfectoire : un rendez-vous vital qui transforme le quotidien de

centaines de prisonniers. Avec cette enquête intime, les deux frères brossent le portrait d’un homme qui fit du théâtre un acte de résistance.

« Un témoignage où se mêlent poésie, douleur et humour. Une recherche documentaire qui trouve sa forme théâtrale dans un dispositif d’une simplicité radicale, épurée. » Radio Libertaire

« Cuervo célèbre la force de la création et de l’imagination comme armes face à l’oppression et à la noirceur du monde. » Apartés Théâtre

Distribution

Texte issu de la Théâtrographie d’Óscar Cuervo Castro avec la collaboration de Natacha et Sonia Moyersoen, Oscar Castro et Cosme Castro

Une création de Oscar Castro et Cosme Castro

Mise en scène Oscar Castro, Cosme Castro, Jeanne Frenkel

Avec Stanley Weber, Julien Campani et Sebastian Castro-Vallejo en alternance

Scénographie et illustrations Jeanne Frenkel

Musique Lou Rotzinger

Troisième oeil Sylvie Miqueu

Régie Adrien Kanter

Administration, production Paul des Lyons

Diffusion Clémence Faravel – Ledou

El Cuervo (le corbeau en espagnol), c’est le surnom donné à un homme de théâtre chilien au parcours extraordinaire : Óscar Castro Ramírez. Fondateur du mythique Teatro Aleph, ce dramaturge laisse, au cœur d’une oeuvre foisonnante, un récit autobiographique où il raconte son expérience dans les camps de concentration sous la dictature de Pinochet en 1973.

Du mercredi 12 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :

samedi

de 20h00 à 21h30

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 5 à 28 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-12T22:30:00+02:00

fin : 2027-05-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-12T19:30:00+02:00_2027-05-12T21:00:00+02:00;2027-05-13T19:30:00+02:00_2027-05-13T21:00:00+02:00;2027-05-14T19:30:00+02:00_2027-05-14T21:00:00+02:00;2027-05-15T20:00:00+02:00_2027-05-15T21:30:00+02:00;2027-05-19T19:30:00+02:00_2027-05-19T21:00:00+02:00;2027-05-20T19:30:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00;2027-05-21T19:30:00+02:00_2027-05-21T21:00:00+02:00;2027-05-22T20:00:00+02:00_2027-05-22T21:30:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/cuervo/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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