Cuervo, une histoire extraordinaire de théâtre sous la dictature au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 12 mai 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Aujourd’hui, ses deux fils, Cosme et
Oscar, mettent en scène ce texte posthume dans une forme aussi poignante
qu’inventive, nourrie de leur voyage au Chili sur les traces de leur
père. À travers un dispositif mêlant lecture, images documentaires et
théâtre d’ombres, le spectacle, illustré au plateau par Jeanne Frenkel,
célèbre le pouvoir de l’imagination.
En captivité, el Cuervo invente un
monde derrière les barbelés. Chaque semaine, une pièce naît dans le
réfectoire : un rendez-vous vital qui transforme le quotidien de
centaines de prisonniers. Avec cette enquête intime, les deux frères brossent le portrait d’un homme qui fit du théâtre un acte de résistance.
« Un témoignage où se mêlent poésie, douleur et humour. Une recherche documentaire qui trouve sa forme théâtrale dans un dispositif d’une simplicité radicale, épurée. » Radio Libertaire
« Cuervo célèbre la force de la création et de l’imagination comme armes face à l’oppression et à la noirceur du monde. » Apartés Théâtre
Distribution
Texte issu de la Théâtrographie d’Óscar Cuervo Castro avec la collaboration de Natacha et Sonia Moyersoen, Oscar Castro et Cosme Castro
Une création de Oscar Castro et Cosme Castro
Mise en scène Oscar Castro, Cosme Castro, Jeanne Frenkel
Avec Stanley Weber, Julien Campani et Sebastian Castro-Vallejo en alternance
Scénographie et illustrations Jeanne Frenkel
Musique Lou Rotzinger
Troisième oeil Sylvie Miqueu
Régie Adrien Kanter
Administration, production Paul des Lyons
Diffusion Clémence Faravel – Ledou
El Cuervo (le corbeau en espagnol), c’est le surnom donné à un homme de théâtre chilien au parcours extraordinaire : Óscar Castro Ramírez. Fondateur du mythique Teatro Aleph, ce dramaturge laisse, au cœur d’une oeuvre foisonnante, un récit autobiographique où il raconte son expérience dans les camps de concentration sous la dictature de Pinochet en 1973.
Du mercredi 12 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :
samedi
de 20h00 à 21h30
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h00
payant
De 5 à 28 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-12T22:30:00+02:00
fin : 2027-05-23T00:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-12T19:30:00+02:00_2027-05-12T21:00:00+02:00;2027-05-13T19:30:00+02:00_2027-05-13T21:00:00+02:00;2027-05-14T19:30:00+02:00_2027-05-14T21:00:00+02:00;2027-05-15T20:00:00+02:00_2027-05-15T21:30:00+02:00;2027-05-19T19:30:00+02:00_2027-05-19T21:00:00+02:00;2027-05-20T19:30:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00;2027-05-21T19:30:00+02:00_2027-05-21T21:00:00+02:00;2027-05-22T20:00:00+02:00_2027-05-22T21:30:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/cuervo/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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