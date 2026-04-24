Cuisine caribéenne et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Cuisine caribéenne et vins du monde Jeudi 28 mai, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

• Tarif plein : 26 €

• Tarif abonné (-30%) : 18,20 €

• Tarif réduit (-20%) : 20.80 € / Etudiant, Carte Bordeaux, demandeur d’emploi français ou européen, personne en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T21:30:00+02:00

Par la Cité du vin

Une expérience épicurienne et conviviale, où l’art des accords mets & vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin. Trois accords mets & vins vous seront proposés, alliant la chaleur des épices caribéennes, le terroir girondin et des vins soigneusement sélectionnés, pour un voyage sensoriel unique où l’énergie des îles dialoguera avec des vins du monde entier.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

La Cité du Vin 134 quai de Bacalan Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laciteduvin.com »}]

Une expérience épicurienne et conviviale, où l’art des accords mets & vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin. gastronomie vin

Freepik