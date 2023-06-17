Cuisine et musique, dans le cadre de l’orchestre culinaire, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Cuisine et musique, dans le cadre de l’orchestre culinaire Samedi 17 juin 2023, 12h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-06-17T12:30:00+02:00 – 2023-06-17T14:30:00+02:00

Fin : 2023-06-17T12:30:00+02:00 – 2023-06-17T14:30:00+02:00

Sur une playlist de DJ Naughty J, JoeyStarr, accompagné du chef David Rathgeber (récompensé en 2006 d’une étoile Michelin pour le restaurant Benoît Paris d’Alain Ducasse), défie, dans un challenge culinaire exceptionnel, son fils, Kalil Morville et le chef Adrien Cachot (finaliste de Top Chef 2020 et nommé « Jeune Talent » 2019 par le Gault&Millau) autour de recettes inédites.

Le public, divisé en deux groupes, cuisine simultanément les plats réalisés par chacune des deux équipes avant de profiter d’un moment de partage et de dégustation en musique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Spectacle culinaire, Atelier géant de 250 personnes maximum culinaire week-end

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