Culture et patrimoine juifs du Maroc, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Culture et patrimoine juifs du Maroc, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Culture et patrimoine juifs du Maroc Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00
À la fois historique et politique, le thème de la présence juive au Maroc, et en filigrane celle de la préservation de son patrimoine, agite la sphère muséale depuis plusieurs décennies. Comment conserver les vestiges d’une culture millénaire, désormais réduite à à peine plus d’un millier d’individus ? Entre célébration multiculturelle, nostalgie et devoir de mémoire, les musées jouent un rôle central dans cette transmission, au Maroc comme en diaspora. Ils sont les garants des vestiges d’un passé complexe, qui mérite d’être interrogé.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026
- Un séjour au Pays de Fontainebleau en vélo électrique, au départ de Paris Fontainebleau Seine-et-Marne 1 mai 2026
- Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 7 mai 2026