Cumbia Rebelle – Mémoire en mouvement, Musée Mer Marine, Bordeaux

Cumbia Rebelle – Mémoire en mouvement Vendredi 15 mai, 16h00 Musée Mer Marine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T16:00:00+02:00 – 2026-05-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T16:00:00+02:00 – 2026-05-15T18:00:00+02:00

Programmation croisée avec la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (du 22 mai au 8 juin).

Un évènement « Journées de la mémoire«

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Concert interactif et fresque performative de l’artiste colombienne Titania Mejia pour explorer les origines de la cumbia, héritage de résilience et de métissage. jmbx26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval