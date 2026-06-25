Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault
Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault samedi 19 septembre 2026.
Châtellerault
Curiosités scientifiques
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Curiosités scientifiques
L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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