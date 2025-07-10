Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault
Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 13 janvier 2027.
Châtellerault
Curiosités scientifiques
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 14:30:00
fin : 2027-01-13 17:00:00
Date(s) :
2027-01-13
.
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Curiosités scientifiques
L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026