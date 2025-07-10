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Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

mercredi 14 avril 2027 · Médiathèque Georges Rouault · Châtellerault

Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 14 avril 2027
Fin
mercredi 14 avril 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Georges Rouault
Adresse
6 rue Georges Rouault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Curiosités scientifiques

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 14:30:00
fin : 2027-04-14 17:00:00

Date(s) :
2027-04-14

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Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75  mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Curiosités scientifiques

L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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