Exposition

C’était Paris en 1970 ( 1er juin – 2026)

La Bibliothèque historique vous propose une nouvelle exposition autour de son fonds photographique « C’était Paris en 1970 ». Plongez dans le Paris des années 70 à travers les photographies d’amateurs de l’époque.

Cycles de conférences

Le Marais, un secteur sauvegardé – mercredi 3 juin – 19h

En 1964, le secteur sauvegardé du Marais est l’une des premières applications de la loi de 1962. Cette dernière a été adoptée pour concilier la volonté de résorption des îlots insalubres et la nécessité de protéger plus largement un quartier urbain, notamment dans le contexte de rénovation urbaine radicale mise en œuvre dans les années 1960.

Par Isabelle Backouche, directrice d’études à l’EHESS.

Photographier la « Reconquête de Paris » – mercredi 10 juin – 19h

Au milieu des années 1950, Pierre Sudreau ouvre la « Reconquête de Paris », une politique volontariste visant à reconstruire une ville certes épargnée par les bombardements, mais accusée depuis l’entre-deux-guerres de souffrir d’un retard urbain et architectural. Les grands travaux suscitent une nouvelle prise de conscience patrimoniale qui est souvent sous-estimée. Ainsi, le concours « C’était Paris en 1970 » peut aussi être lu comme une politique patrimoniale participative, qui complète fort heureusement des collections publiques pléthoriques, mais parfois lacunaires et méconnues du public. La Commission du Vieux Paris s’étant vue confier en 1898 « la conservation des aspects des parties de la ville appelées à disparaître », elle n’a pas manqué à son devoir pendant les Trente Glorieuses. Voici deux collections qui, bien que très différentes, témoignent toutes deux, aujourd’hui comme hier, de l’immense intérêt que revêtent les mutations et les photographies urbaines.

Par Pauline Rossi, responsable des archives de la Commission du Vieux Paris.

Automobile et transformation des mobilités parisiennes – mercredi 24 juin – 19h

À début des

années 1970, les mobilités de l’agglomération parisienne se trouvent dans

une situation ambivalente. Alors que l’automobile s’est massifiée jusqu’à

produire des formes de congestion, elle a aussi porté l’extension d’un nouveau

mode de vie de périphérie, qui se fonde sur des infrastructures

autoroutières en cours de réalisation. Simultanément, les

autres systèmes de transport se repositionnent dans un contexte où

ils deviennent alternatifs et non plus dominants, sous la pression d’objectifs de rentabilité

nouveaux : ouverture de couloirs de bus, prolongement du métro en

banlieue, création du RER, etc. Ce tournant des années 1970 voit ainsi se

construire une répartition des rôles entre les modes de déplacement qui

alimente depuis lors les débats et choix politiques contemporains.

Par Arnaud Passalacqua, professeur à l’ Université Gustave Eiffel.

Concours photographique et aménagement des territoires – mercredi 16 septembre – 19h

Cette conférence propose d’interroger le concours

photographique comme un dispositif récurrent de mise en image des territoires.

Depuis le 19e siècle, ces appels à participation mobilisent des «

amateurs » dont la catégorie, loin d’être homogène, rassemble aussi bien des

professionnels hors commande que des membres de photo-clubs ou des praticiens

occasionnels. En orchestrant cette diversité de positions et de compétences, le

concours ne se contente pas de collecter des images : il contribue à faire

émerger les représentations des territoires, au croisement des perspectives

politiques et de l’expérience vernaculaire.

Par Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences à l’ IUT de Tours.

C’était la banlieue en 1970 : un monde en profonde mutation – mercredi 23 septembre – 19h

À Paris comme en banlieues, les années 1970 sont marquées par trois bouleversements majeurs : la refonte des institutions politiques locales, la fin de l’âge d’or des villes industrielles et le début de la désagrégation de Paris rouge et de la banlieue rouge. Au cours de cette période, les dernières pages de l’histoire du Grand Paris se tournent au moment où la « crise des banlieues » commence à défrayer la chronique.

Par Emmanuel Bellanger, directeur de recherches au CNRS.

La Bibliothèque historique vous propose une nouvelle exposition et un cycle de conférences autour de son fonds photographique « C’était Paris en 1970 ».

Du lundi 01 juin 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

gratuit

Réservation via la page dédiée à chacun des évènements.

Public adultes.

Date(s) :

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr



