Cycle de 5 stages de Systema 2026-2027 Gymnase de la Cour des Lions PARIS

Informations pratiques

Le Systema est un art martial libre et instinctif

d’origine russe. Sa méthode novatrice a amené Loïc Santiago à collaborer avec des

circassiens, des danseurs, des musiciens, des personnels soignants…

Elle

repose, non pas comme c’est le cas classiquement sur un apprentissage

technique, mais sur des principes génériques et transversaux lui

permettant de dépasser le cadre strictement martial. Son objectif, à

travers l’exploration et la transformation d’habitudes perceptives et

motrices, est de conduire le pratiquant à une grande adaptabilité.

L’enseignement se base donc sur l’apprentissage de principes liés au

combat et à la vie de tous les jours qui favorisent l’improvisation en

toute circonstances. Particulièrement bien adapté aux personnes

nécessitant de conserver une présence calme et sensible en conditions

stressantes, le Systema se sert du support martial comme d’un prétexte

pour être à même de transposer ces compétences à n’importe quelle

situation du quotidien (anxiété, douleurs chroniques, examens, accidents

de la vie courantes… ) ainsi qu’à des pratiques cousines se posant la

question de l’improvisation telles que la danse, le théâtre ou le

cirque.

Là

où la majorité des arts martiaux débutent à l’endroit de la

confrontation, la vision de la pratique martiale de Loïc Santiago propose d’envisager

la rencontre depuis son endroit d’incertitude, d’imprévisibilité

– où l’on ne sait pas encore si celle-ci basculera vers le partage d’un

café en terrasse, une courtoise ignorance, la nécessité de fuir ou

d’agir au plus vite pour écourter ladite rencontre. Cette façon de ne pas cantonner la pratique du Systema à l’univers de la confrontation permet son articulation claire avec l’éthique comprise comme art de clarifier, affirmer et protéger ce à quoi l’on tient. L’enjeu premier du Systema sera d’aborder le mouvement depuis son articulation avec la perception et l’affect.

Affiner la sensibilité permet de percevoir plus clairement

les qualités se dégageant des ambiances et atmosphères propres tout

autant aux lieux, qu’aux objets ou aux personnes. Reconnaître derrière

ces perceptions l’affect qui les structure permettra de nous en servir

comme d’une boussole afin d’être à même de s’orienter dans une pièce

comme dans la vie !

Durant ces cinq

weekends, Loïc Santiago proposera une évolution qui balaiera ces notions et, si

un travail personnel les prolonge, permettra d’ancrer une bonne base

pratique – une cartographie à même de nous guider dans nos

pérégrinations martiales. L’accent sera mis sur la manière dont l’entraînement peut se construire pour ouvrir vers davantage d’intensité et d’engagement.

Afin de soutenir cette orientation, des personnes ressources seront présentes lors des stages. Elles serviront de socle et de support à l’émergence et au maintien d’une qualité d’attention et de présence au sein de cet engagement accru.

Une vigilance particulière sera portée à ce que chacun·e trouve sa place, quels que soient ses enjeux, même s’ils sont moins martiaux ou moins physiques. L’objectif est de préserver ce qui fait la richesse du groupe : un métissage rare, dans le champ des arts martiaux, de genres et d’âges.

L’enseignant :

Loïc Santiago possède un Brevet d’État d’Éducateur

Sportif 1er degré dans sa première discipline, le Yoseikan Budo. Il se

passionne depuis 2010 pour le Systema, discipline dans laquelle il est

Instructeur Complet (Full Instructor ) en se formant d’abord à Paris

avec Jérôme Kadian puis depuis 2012, tous les ans à Toronto et à Moscou

auprès de Vladimir Vasiliev, Emmanuel Manolokakis et bien d’autres.

Parallèlement il butine tant le Yoga du Cachemire d’Eric Baret, que le

Contact Improvisation, où les pratiques somatiques (Mouvement sensoriel,

BMC, Feldenkrais, Alexander…) avec joie et gourmandise.

Dates :

Il s’agit d’un cycle de 5 stages, qui peuvent être suivis

individuellement ou dans leur totalité. Le descriptif de chaque stage se trouve ici : https://lolm.eu/systema-loic-santiago-2026-2027/

1er atelier : 26 & 27 septembre 2026 – Être un.e bon.ne partenaire d’entraînement

2e atelier : 28 & 29 novembre 2026 – Garde : architecture et affects

3e atelier : 23 & 24 janvier 2027 – Des vêtements aux fascias

4e atelier : 6 & 7 mars 2027 – Jeux de jambes

5e atelier : 17 & 18 avril 2027 – Distribuer le poids

Où ? Gymnase de la Cour des lions, salle de tennis de

table au 3e étage, tout au fond à droite – 9 rue Alfonse Baudin, Paris 11e

Combien? 120€ le stage à l’unité (ou 500€

le cycle complet)

Horaires : samedi 15h-19h + dimanche 10h-18h (avec

une pause déjeuner)

Contact – systema.lolm@gmail.com

Formulaire d’inscription :https://forms.gle/SUgYT1gtytZWEWWa8

Facebook : https://fb.me/e/80NTDEcTT

Note : Les participations partielles ne sont pas

possibles.

Les enfants peuvent participer au stage. S’ils ont 10 et 14 ans, ils doivent

être accompagnés de leurs parents et au-dessus de 14 ans, un simple accord

parental est nécessaire.

Cinq stages à suivre individuellement ou dans leur totalité.

Du samedi 17 avril 2027 au dimanche 18 avril 2027 :

samedi

de 15h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 06 mars 2027 au dimanche 07 mars 2027 :

samedi

de 15h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 23 janvier 2027 au dimanche 24 janvier 2027 :

samedi

de 15h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 28 novembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Le cycle entier des 5 week-ends : 500 euros.

Le week-end à l’unité s’il reste des places : 120 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2027-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T19:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T19:00:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-03-06T15:00:00+02:00_2027-03-06T19:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T18:00:00+02:00;2027-04-17T15:00:00+02:00_2027-04-17T19:00:00+02:00;2027-04-18T10:00:00+02:00_2027-04-18T18:00:00+02:00

Gymnase de la Cour des Lions 9 rue Alfonse Baudin 75011 PARIS

https://lolm.eu/systema-loic-santiago-2026-2027/ systema.lolm@gmail.com https://forms.gle/SUgYT1gtytZWEWWa8 https://forms.gle/SUgYT1gtytZWEWWa8



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